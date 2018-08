O fim de semana “atípico” de Bruno de Carvalho: depois dos imprevistos pessoais, a saída das listas às eleições do Sporting

Depois da forma como se apresentou na inauguração da sede de campanha, nos Restauradores, mesmo recebendo alguns minutos antes a notificação de que tinha sido suspenso de sócio pela Comissão de Fiscalização, dificilmente se poderia imaginar um cenário que foi este domingo confirmado nas páginas oficiais da lista “Leais ao Sporting”: o antigo presidente leonino, que foi destituído em Assembleia Geral a 23 de junho, vai deixar de ser cabeça de lista para as próximas eleições do clube.

“A candidatura aos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal ‘Leais ao Sporting’ está determinada na sua fidelidade ao compromisso de trabalhar em prol dos superiores interesses do clube, apresentando-se, assim, às eleições do próximo dia 8 de setembro com um projeto que é bem conhecido dos sportinguistas, no qual contempla um clube dos sócios e para os sócios, forte, ganhador e independente. Tendo em conta que o tempo não para e que os associados Bruno de Carvalho, Trindade de Barros e Alexandre Godinho, que integram as nossas listas, podem não ver a sua condição de sócios reposta antes do dia 8 de agosto, sem prejuízo do eventual resultado das iniciativas jurídicas em curso, torna-se fundamental recolher novamente assinaturas para a submissão de uma nova equipa da candidatura ‘Leais ao Sporting'”, explicou o comunicado.

Assim, e assumindo que “esta nova equipa continuará a trabalhar com Bruno de Carvalho”, o novo cabeça de lista para o Conselho Diretivo passa a ser Erik Kurgy, que estava inicialmente apontado a vice da área financeira. Kurgy, que foi vice-presidente dos Leões de Porto Salvo e presidente do Grupo Desportivo Ismaili de Lisboa, é atualmente administrador do Grupo Vip Hotels. Em paralelo, não são ainda conhecidos os nomes que irão substituir Alexandre Godinho, que estava apontado a vice para o património, e Trindade de Barros, candidato à liderança da Mesa da Assembleia Geral.

De referir que, este sábado, Bruno de Carvalho já não tinha participado em algumas ações da candidatura junto de Núcleos devido a imprevistos pessoais que o obrigaram a regressar a Lisboa. O antigo líder ainda esteve num encontro na Bairrada mas voltou à tarde, conforme foi avançado pela própria candidatura, o que anulou também as iniciativas previstas para este domingo. “A direção de campanha da candidatura ‘Leais ao Sporting’ informa os sócios do Sporting que, dada a impossibilidade do candidato Bruno de Carvalho estar presente, os eventos agendados para este domingo, em Albergaria-a-Velha e Figueira da Foz, foram anulados, sendo reagendados durante a próxima semana. Depois de ter participado num almoço com 200 apoiantes, este sábado, na Bairrada, Bruno de Carvalho teve de viajar para Lisboa, por motivos imprevistos”.

