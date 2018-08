EUA. Polícia resgata 11 crianças mantidas em cativeiro em caravana “imunda”

Onze crianças foram resgatadas na última sexta-feira de um complexo rural em Amalia, no estado norte-americano do Novo México, depois da a polícia local ter invadido o local e detido os dois homens que mantinham as crianças em cativeiro, uma situação que se prolonga há um tempo indeterminado.

Segundo a estação televisiva norte-americana ABC News, que avança a notícia, oito agentes da polícia do condado de Taos dirigiram-se na sexta-feira àquela casa, um local “imundo” que estava “rodeado de pneus”. As autoridades obtiveram um mandado para invadir o local no âmbito da investigação ao desaparecimento de uma criança de três anos no estado da Geórgia. Porém, em vez de encontrarem essa criança, encontraram aquelas 11 crianças.

As crianças, que viviam com pouca comida e vestiam roupas velhas, sujas e rasgadas, foram encontradas em situação miserável. “Pareciam refugiados de um país do terceiro mundo, não apenas sem comida ou sem água, mas sem sapatos, sem higiene pessoal e basicamente apenas com trapos sujos vestidos”, disse o xerife da polícia local, Jerry Hogrefe, num comunicado depois publicado no facebook.

“A única comida que encontrámos eram umas batatas e uma caixa de arroz na caravana imunda”, disse ainda o responsável policial. No local existia apenas uma caravana coberta com oleados, não havendo corrente elétrica ou água canalizada.

“Demos aos miúdos a água e os snacks que tínhamos. Foram as piores condições de vida e de pobreza que já vi“, disse o mesmo responsável.

Os dois homens que se encontravam no local, Lucas Morten e Siraj Wahhaj, foram detidos, suspeitos de terem raptado as crianças.

Além das 11 crianças e dos dois homens, foram também encontradas três mulheres no local, que serão as mães das crianças. As mulheres foram levadas sob custódia pelas autoridades, mas já foram colocadas em liberdade, continuando a ser investigadas.

Também segundo a ABC News, a operação de resgate das crianças demorou várias horas, uma vez que Siraj Wahhaj estava armado com uma arma semiautomática. Porém, não houve tiroteio e o homem acabou por se render.

