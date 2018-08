Mota e carro ardem junto ao Corte InglÃ©s, em Lisboa. IncÃªndio estÃ¡ extinto

Notícia atualizada às 17h17

Um incêndio no piso -3 de um prédio contíguo ao El Corte Ingles, em Lisboa, levou ao corte de trânsito na António Augusto Aguiar. O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa confirmou estes dados ao Observador. À SIC, João Vaz, chefe deste regimento, adiantou que o incêndio afetou “um motociclo e uma viatura ligeira”, isto é, um carro. Não há vítimas.

De acordo com o RSBL, o alerta foi dado pelas 15h49 com muito fumo a aparecer no local vindo da garagem do número 29 da Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa. O alerta aponta para que o fogo viesse do centro comercial El Corte Inglés, mas vinha, afinal, de uma rua contígua. O incêndio foi circunscrito às 16h30 e extingo às 16h45.

Continuar a ler