Mariza, Resistência e Paulo Gonzo na Semana do Mar, na Horta

A fadista Mariza, o grupo Resistência e o artista Paulo Gonzo são alguns dos cabeças de cartaz da edição deste ano da Semana do Mar, que arrancou este domingo na cidade da Horta, nos Açores.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal da Horta, vai já na sua 43.ª edição e foi um dos primeiros festivais de verão que surgiu nos Açores, mas para o presidente do município, José Leonardo Silva, a festa é, sobretudo, um “ponto de encontro”, tanto para os locais como para os turistas que visitam a ilha nesta altura do ano.

A Semana do Mar vai decorrer entre este domingo e 12 de agosto e irá contar ainda com a presença dos artistas Calema e Fernando Daniel, e com um festival internacional de folclore, com a participação de grupos oriundos da Lituânia, da República Checa e da Rússia.

Os festejos desenrolam-se entre a Avenida 25 de Abril, a Marina da Horta e o Largo do Infante, onde estão montados os palcos da festa, a Feira Gastronómica, a Expo-mar (uma feita de atividade náuticas) e as tasquinhas de comes e bebes.

Além dos espetáculos musicais em terra, a Semana do Mar é conhecida, sobretudo, pelo seu espetáculo náutico, considerado um dos maiores do país, com a presença de centenas de atletas que se deslocam ao Faial para participar em dezenas de provas, com destaque para a vela, a canoagem e a natação.

A Semana do Mar teve início na década de 1970, quando foi organizada na ilha uma festa de receção aos participantes numa regata internacional, que ligava o porto de Portsmouth, na Inglaterra, à ilha do Faial.

Os festejos organizados nessa altura contaram com o envolvimento da população, do município e do Clube Naval da Horta, que decidiram manter a iniciativa nos anos seguintes, de tal forma que acabou por se transformar na maior festa da ilha e uma das maiores dos Açores.

Continuar a ler