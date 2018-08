Nicolas Maduro escapa ileso a atentado com drones equipados com explosivos

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estava a discursar em Caracas. Foram usados drones equipados com explosivos, mas Maduro terá escapado ileso do ataque.

Nicolás Maduro acaba de ser evacuado de la Av. Bolívar de Caracas en medio de una situación irregular. Casa Militar vio una aeronave tipo drone y luego sonaron dos explosiones en la zona. Extraoficialmente hay personas heridas. pic.twitter.com/IjBjj6Z5n8 — Daniel Blanco (@DanielBlancoPz) August 4, 2018

Quando a explosão aconteceu, Nicolás Maduro discursava num palanque ao ar livre na Avenida Bolívar, em Caracas, durante a celebração do 81º aniversário da Guarda Nacional do país. Ao lado estava a sua mulher, Cilia Flores, e várias altas patentes do exército venezuelano.

Além da rádio, também a televisão estava a transmitir em direto o discurso de Maduro, daí circularem já imagens da reação de Maduro e dos soldados da Guarda Nacional venezuelana ao som das explosões. O som da transmissão é cortado e é visível a reação de estupefação de Maduro. De seguida, instala-se o pânico com dezenas de militares que estavam em formatura a fugirem, rompendo fileiras.

O presidente do banco público da Venezuela, Miguel Pérez Abad, revelou que Nicolás Maduro Moros e as mais relevantes figuras da política e do exército do país saíram ilesos. A informação é avançada pelo The Guardian. Já o Ministro das Comunicações do governo venezuelano. Jorge Rodriguez, revelou que se tratou de um atentado à vida do Presidente da Venezuela e que sete militares ficaram feridos.

Todo o trabalho que foi feito na sequência permitiu estabelecer com provas de que se trata de um atentado contra a figura do presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela”, apontou o Ministro das Comunicações, citado pelo El Nacional.

As explosões deram-se já perto da tribuna presidencial. “Fracassaram, fracassaram novamente”, acrescentou Rodriguez.

Notícia em Atualização

