Os vídeos em que se vê a tentativa de atentado contra Maduro

Nicolàs Maduro discursava perante uma parada militar quando foi alvo de uma tentativa de atentado: dois drones armados explodiram. Veja os vídeos.

Neste primeiro vídeo, vê-se os seguranças do presidente venezuelano a protegê-lo de imediato, retirando-o do palanque onde discursava, mas se apercebem dos drones e das explosões.

Aqui é o momento em que Maduro interrompe abruptamente o discurso perante a surpresa dos chefes militares e dos outros dirigentes que o rodeavam e se vê igualmente os militares que estavam na parada a correr em todas as direcções.

Venezuelan President Nicolas Maduro was led away from a military parade in Caracas on Saturday after an explosion was heard. Soldiers ran away in apparent panic, according to live footage (video). #OOTT #Venezuela #oil pic.twitter.com/Ylz9Dkg91o — Javier Blas (@JavierBlas) August 4, 2018

O mesmo vídeo, com mais detalhes.

Venezuela President Maduro has survived a possible 'drone attack'. pic.twitter.com/GnFzfQPI2c — Sunrise (@sunriseon7) August 4, 2018

O presidente saiu ileso, mas há sete militares feridos a ser tratados em hospitais. A parada militar que assistia dispersou e o discurso foi abruptamente interrompido.

Neste vídeo, filmado de um carro que passava numa estrada paralela àquela onde decorria a parada militar, é possível ver como toda a gente dispersou e fugiu rapidamente em várias direcções.

#Venezuela's president Nicolas #Maduro is alive for now. At-least 7 army officers are wounded after the drone equipped with explosives was exploded as a part of (by now) failed attempt for assassination of #Maduro. National Guard soldiers are running away. ???? pic.twitter.com/akOpEZJyha — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 4, 2018

Este vídeo de uma testemunha é filmado de um ponto mais alto e permite perceber igualmente a confusão que se gerou após as explosões.

Witnesses, including the woman who took this video, say they heard two explosions. It appeared to some that a drone had flown overhead past the platform where #Venezuela’s Pres Nicolás Maduro was speaking & crashed into a building nearby. #4Ago pic.twitter.com/OfzQamzuqA — Kevin Rincon (@KevRincon) August 4, 2018

