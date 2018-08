Sismo de magnitude 7 abala ilha indonésia de Lombok e provoca quatro mortos

Um sismo de magnitude 7 abalou hoje a ilha indonésia de Lombok, no sul do país, anunciou o instituto norte-americano de geofísica (USGS). Segundo a televisão MetroTV, morreram quatro pessoas na sequência do sismo. Alguns vídeos partilhados por testemunhas nas redes sociais permitem perceber a dimensão do abalo e também alguns dos danos materiais provocados.

Data Sementara: Empat Orang Tewas Akibat Gempa Lombok https://t.co/bjdAwisJUb pic.twitter.com/G3TckPFZmS — METRO TV (@Metro_TV) August 5, 2018

Em Mataram, capital da maior cidade de Lombok, já há médicos a atenderem pessoas afetadas pelo sismo no exterior de hospitais, como é possível ver na fotografia que ilustra este artigo.

O USGS adiantou que o sismo foi desencadeado a 10 quilómetros de profundidade e a 2,4 quilómetros a leste de Loloan, uma localidade no norte da ilha.

O terramoto levou também as autoridades indonésias a emitir um alerta de tsunami, que entretanto foi levantado, segundo a televisão local MetroTV, que cita fonte oficial da Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica (BMKG) do país.

Há uma semana um outro tremor de terra de magnitude de 6,4 causou 17 mortos e mais de 350 feridos naquela ilha turística situada a leste de Bali e dominada pelo vulcão Rinjani.

A Indonésia está localizada no designado “anel de fogo do Pacífico”, área de grande atividade sísmica, que regista cerca de 7.000 sismo anualmente, a maioria moderados.

No Twitter já é possível encontrar alguns testemunhos sobre o impacto deste sismo, como este vídeo em que se pode perceber a intensidade do abalo.

Video shows the moment a 7.0-magnitude earthquake struck Indonesia's Lombok pic.twitter.com/fvUGUzsx6h — BNO News (@BNONews) August 5, 2018

Damage reported at Bali Airport after 7 magnitude quake on neighbouring Island of Lombok pic.twitter.com/lMFV3smAop — David Lipson (@davidlipson) August 5, 2018

O sismo terá também sido sentido em Bali.

BREAKING NEWS: @gungmp: it could be felt in Bali, footage at Hardys Mall Tabanan 2nd floor . guests got Panic! #ElshintaEdisiSore pic.twitter.com/wrLztFnptk — Bali Promotion Center???? (@translatorbali) August 5, 2018

