A lista dos “filhos do Sporting” que se tornaram muito mais do que isso: João Benedito oficializa candidatura

De manhã foi Pedro Madeira Rodrigues, à tarde foi João Benedito. O gestor e antigo capitão do futsal leonino reuniu quase toda a equipa na sua sede, que fica praticamente em frente à entrada do Multidesportivo de Alvalade, e rumou ao hall VIP, onde teve mesmo de fazer um compasso de espera por ter chegado uns minutos antes das 16h combinadas. Pelo caminho, um olhar para a esquerda e mais uma das muitas recordações e memórias do clube: a camisola que ofereceu para estar junto ao monumento do Dia do Leão, que homenageia os sócios verde e branco que faleceram e que se costuma cumprir a 7 de maio, em memória de José Gonçalves e Paulo Ferreira, os dois associados que foram vítimas da queda do varandim em 1995.

Ao contrário do que se passou com Frederico Varandas e Pedro Madeira Rodrigues, havia alguma expetativa em relação a este momento da candidatura “Raça e Futuro”, na medida em que, à exceção dos três vices com passagem (e títulos) por outras tantas modalidades – Carlos Pereira no futebol, Ricardo Andorinho no andebol e Pedro Miguel Moura no ténis de mesa –, ainda não eram conhecidos os nomes que Benedito iria apresentar às eleições. E tinha algumas surpresas reservadas, nomeadamente na Assembleia Geral: José Manuel Araújo, Secretário-Geral Adjunto da Assembleia da República e Secretário-Geral do COP, é o candidato à liderança do órgão, tendo como vice Pedro Lynce, antigo deputado e Ministro da Ciência e Ensino Superior. Zezito, antigo capitão também do futsal verde e branco, foi o mandatário escolhido.

No interior da sala, no momento de entregar não só as listas mas também as assinaturas dos associados proponentes, o gestor falou na vontade de manter a elevação ao longo do debate eleitoral, ao mesmo tempo que destacou que não existem nos nomes propostos ninguém ligado aos últimos 20 anos dos órgãos sociais. À saída, houve uma outra ideia reforçada por mais do que uma vez: apesar de ser um elenco com nomes ligados à parte desportiva dos leões, existe “outro lado” a nível de competências.

“Este é um dia de alegria para mim e para esta equipa maravilhosa que vem pra fazer uma campanha elevada, por forma a que o Sporting seja sempre defendido. Reações dos sócios? Depois de nos ouvirem e lerem o nosso programa, as pessoas têm-nos transmitido que acreditam que está aqui a cultura do Sporting e o futuro, com os filhos do Sporting. Isso engradece-me e enche-me a alma e o coração”, comentou após a entrega das listas, prosseguindo: “Se termos sido atletas é uma vantagem? Não só mas também porque é uma lista de pessoas que conseguiu dentro de campo vitórias, e que pode passar esse saber, mas também de pessoas que são brilhantes na gestão das suas áreas. Somos filhos do Sporting, são rótulos que ficam, sabemos o que é ganhar mas também somos as mesmas pessoas com mais valências, como ficou mostrado nas federações”.

“Bruno de Carvalho? Só me vou pronunciar sobre as outras candidaturas 48 horas depois de acabar o prazo e quando as mesmas estiverem definidas. E é por isso que consideramos que nesta altura não tem de ser a comunicação social a definir quais serão os debates que existirão. Estamos dispostos a debates mas apenas com todas as linhas que tinham sido aceites, na medida em que o Sporting estará mais exposto nessas situações”, concluiu João Benedito, o terceiro candidato oficial às eleições.

As listas aos órgãos sociais da candidatura “Raça e Futuro” entregues esta tarde foram as seguintes:

Conselho Diretivo

Presidente: João Benedito

Vice-presidente: Pedro Miguel Moura (Modalidades)

Vice-presidente: Ricardo Andorinho (Finanças e Desenvolvimento Organizacional)

Vice-presidente: Carlos Pereira (Futebol e Formação)

Vice-presidente: Henrique Salgado (Sócios e Núcleos)

Vice-presidente: Hugo Fonseca (Digital e New Business)

Vogal: Gonçalo Sampaio (Jurídico e Relações Institucionais)

Vogal: André Freitas do Amaral (Marketing e Comunicação)

Vogal: Sónia Bermejo (Património e Infraestruturas)

Vogal: Ângelo Felgueiras e Sousa (Modalidades)

Vogal: Daniel Monteiro (Juventude e Responsabilidade Social)

Suplente: Pedro Costa Ferreira

Suplente: Isabel Morais Mendonça

Suplente: João Almeida

Suplente: Duarte Vilaça de Sousa

Assembleia Geral

Presidente: José Manuel Araújo

Vice-presidente: Pedro Lynce

Secretário: Nuno Sousa Moniz

Secretário: Pedro Pardal Goulão

Secretário: Raul Miguel de Castro

Suplente: Ana Iglésias da Costa

Suplente: André Lourenço

Suplente: Ana Margarida Filipe

Conselho Fiscal e Disciplinar

Presidente: Luís Filipe Ferreira

Vice-presidente: Gonçalo Gomes da Silva

Vogal: Isabel Marques

Vogal: Bruno Fialho

Vogal: Miguel Gonçalves

Vogal: João Manuel Massano

Vogal: Salim Givá

Suplente: Miguel Pereira

Suplente: Carlos Augusto

Suplente: Fernando Oliveira Gomes

Continuar a ler