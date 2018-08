Airbnb lança concurso para passar uma noite na grande muralha da China

A Airbnb está a promover um concurso inédito: “Uma Noite na Grande Muralha da China”. Os quatro vencedores e os respetivos acompanhantes vão passar a noite no monumento considerado património mundial da UNESCO, descreve a plataforma especializada no aluguer de espaços turísticos e alojamentos de curta duração.

O programa promovido pela Airbnb incluiu um jantar com vários pratos tradicionais, uma caminhada que promove o conhecimento sobre a muralha e aulas de caligrafia chinesa. Os vencedores vão ficar alojados numa das torres da muralha, que será adaptada para se parecer com uma casa. O prémio incluiu ainda a viagem a partir de qualquer lugar do mundo.

De acordo com o comunicado da empresa, o objetivo do concurso é promover o monumento e as práticas turísticas sustentáveis.

2,600 years of history. 13,000 miles long, and one of the 7 wonders of the world.

Enter for the once-in-a-lifetime chance to spend a #NightAt the Great Wall: https://t.co/dmJYjti2lW pic.twitter.com/MakccVNqLP

— Airbnb (@Airbnb) August 2, 2018