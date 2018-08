Filho de Bin Laden casou com a filha do líder dos atentados do 11 de setembro

O filho de Osama bin Laden casou-se com a filha do líder dos atentados do dia 11 de setembro de 2001. A confirmação foi dada ao The Guardian por dois meios-irmãos do ex-líder da Al-Qaeda, Ahmad e Hassan al-Attas, que dizem que não sabem onde está Hamza bin Laden: “Soubemos que se casou com a filha de Mohamed Atta. Não sabemos onde está, mas pode ser no Afeganistão”, afirmou Mohamed Atta al-Attas.

Hamza é filho de uma das três mulheres sobreviventes de Osama bin Laden, Khairiah Sabar, que vivia com o marido num complexo em Abbottabad, perto de uma grande base militar paquistanesa, quando o antigo líder da organização terrorista foi morto em 2011, numa operação levada a cabo pelo Estados Unidos.

Hamza, de 29 anos, que foi oficialmente considerado “terrorista global” pelos EUA, quer vingar a morte do pai e seguir as suas pisadas, sob proteção do novo líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, tendo feito muitas declarações aos seus seguidores pedindo para que executassem ações em várias cidades, tal como Washington, Londres, Paris e Telavive.

Um dos tios, Hassan, confessa: “Se Hamza estivesse na minha frente agora, eu dizia-lhe «Deus te guie. Pensa duas vezes sobre o que estás a fazer. Não refaças os passos do teu pai. Estás a entrar em partes horríveis da tua alma»”. O pai da mulher de Hamza foi quem guiou o voo 11 da American Airlines contra a Torre Norte do World Trade Center, a primeira a ser atingida, às 8h46.

