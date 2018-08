Pedidos de asilo na UE desceram 15% nos primeiros 6 meses do ano

O número de pedidos de asilo na União Europeia (UE) diminuiu 15% na primeira metade de 2018, comparativamente com o mesmo período do ano anterior, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

De acordo com os dados da agência europeia, nos primeiros seis meses do ano foram apresentados 301.390 pedidos de asilo no espaço comunitário, Suíça e Noruega, menos 15% do que em igual período de 2017.

Em junho, segundo o relatório divulgado esta segunda-feira, foram apresentados 51.300 pedidos de asilo, menos 1.600 do que em maio passado, sobretudo de migrantes oriundos da Síria, Afeganistão, Iraque, Paquistão e Nigéria.

A tendência de declínio dos números mantém-se, uma vez que no ano passado também já se havia registado uma descida de 43% dos pedidos.

Os dados demonstram ainda que aproximadamente 2,5% dos migrantes que solicitam asilo comunitário são menores de idade não acompanhados.

Apesar da descida do número de pedidos a aguardar uma decisão de primeira instância (3.000 menos do que em maio), em finais de junho os casos sem resposta continuavam a ser 420.238.

Continuar a ler