Rinoceronte ataca SUV com família a bordo

Sem nada que o fizesse prever, ou até justificar, de acordo com os guardas de um safari parque, em Puebla, no México, um rinoceronte adulto, particularmente generoso de dimensões, resolveu utilizar o seu corno para realizar umas modificações ao SUV que visitava os animais.

Segundo os responsáveis pelo parque, a investida do animal deveu-se a uma fêmea rinoceronte, nova no parque e pronta para acasalar, que o macho tentaria cativar exibindo o potencial do seu corno. Mas a verdade é que nem mesmo a intervenção dos guardas (bastante pacata, diga-se de passagem) acalmou o animal.

No vídeo é possível constatar que o rinoceronte começa por estudar o veículo, parecendo estar à procura do local onde se aplica o macaco para levantar o carro, começando por marrar à frente, para depois se fixar na traseira. Ataca uma e outra vez, sem que o condutor, apesar das investidas do imponente animal, que a ser um macho negro pode chegar aos 1.400 kg, tenha acelerado enquanto podia.

Os responsáveis pelo parque afirmaram que se tratou de um “episódio isolado” e garantem que foram tomadas medidas para evitar a repetição do incidente, mas sem especificar quais.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler