Soluções a um passo dos seus sonhos

As principais fases da vida envolvem conquistas que deixam memórias inequívocas como o dia em que nos sentamos ao volante do nosso primeiro carro ou decidimos comprar a primeira casa. Lembra-se da sensação de colocar a chave na porta? Os projetos vão-se renovando e anos mais tarde já estamos a pensar na remodelação da cozinha ou em fazer uma poupança para os filhos. “Querido, que tal pouparmos já para o futuro dele? Santander, querida”.

A frase da nova campanha publicitária do banco, que estará no ar até setembro, pretende reforçar a presença ao longo das diferentes etapas da vida dos clientes. “Maria, com o nascimento da Teresinha a nossa casa vai ficar mais pequena”, diz ele. “E se mudássemos de casa?”, questiona ela. “Santander, Maria”.

Anos mais tarde a pergunta pode ser outra, mas a resposta será igualmente simples. “Pai, arranjei emprego. Qual o próximo passo? Santander, filho.”

Perto de si em todos os momentos

O conceito criativo da campanha publicitária baseia-se na ideia de existirem soluções para todos os momentos, sempre com a resposta afirmativa “Santander”. A recriação de situações comuns e a utilização de nomes próprios e outros vocativos tem como objetivo facilitar a identificação das pessoas com os exemplos práticos, seja simplesmente abrir uma conta ou comprar um novo automóvel. “A carta já tenho. E agora o carro? Santander, Ana”. A campanha tem uma forte componente emocional e de proximidade para mostrar que este é o melhor banco, que quer estar mais perto dos clientes e nos seus momentos mais importantes.

A criatividade é da agência Wello e a campanha poderá ser vista, lida e ouvida na imprensa, rádio, meios digitais, outdoors e na rede de balcões do banco. Com a assinatura Mais Simples e Mais Digital, a iniciativa surge após o Santander ter mudado a sua marca em março, para uma imagem mais moderna e adaptada aos canais digitais, com uma ligação mais forte e próxima das novas gerações e também dos atuais e futuros clientes.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler