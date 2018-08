Sporting acerta empréstimo de Raúl de Tomás, avançado do Real Madrid, e quer fechar Ekdal esta semana

Sousa Cintra sabia disso e o próprio José Peseiro também o reconheceu: o grande objetivo em termos de mercado do Sporting passava pelo reforço do ataque, numa altura em que Doumbia está de saída (e também Fredy Montero poderá deixar Alvalade). Assim, e depois do impasse nas negociações com Slimani e Lucas Pérez, o líder interino da SAD virou-se para outro alvo – Raúl de Tomás, avançado de 23 anos que pertence ao Real Madrid, e que se encontra agora concentrado na digressão dos merengues nos Estados Unidos.

Jogador já antes referenciado pelo Sporting, Raúl de Tomás fez toda a formação no Real, passando depois pela equipa C e B antes de três épocas de empréstimo, a Córdoba, Valladolid e Rayo Vallecano. Na última temporada, o avançado foi o grande destaque no conjunto que carimbou o regresso à Primeira Liga, com 24 golos em 32 jogos (segundo melhor marcador da competição). Se o Sporting conseguir garantir o avançado, o jogador chegará por empréstimo aos leões. O negócio pode ficar fechado até ao fim da semana, ainda que a digressão aos merengues aos EUA esteja a atrasar o processo.

Em paralelo, a administração verde e branca quer fechar também rapidamente a contratação do médio sueco Albin Ekdal, do Hamburgo, depois de ter falhado Badelj, o internacional croata que também esteve no Campeonato do Mundo.

