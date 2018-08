Theresa May confiante num acordo com a União Europeia

O porta-voz da primeira-ministra britânica afirmou esta segunda-feira que Theresa May está confiante num acordo com a União Europeia (UE) sobre o Brexit, apesar da advertência do ministro do Comércio Externo sobre uma saída sem acordo.

“Continuamos a acreditar que o acordo é o resultado mais provável [das negociações], porque chegar a um bom pacto não só favorece os interesses do Reino Unido como os da União Europeia e dos seus 27 membros”, disse o porta-voz de May à imprensa.

O ministro do Comércio Externo, Liam Fox, suscitou polémica no fim de semana ao afirmar que a probabilidade de o Reino Unido sair da UE sem acordo é neste momento de “60%-40%”.

“O ministro está correto ao dizer que existe um risco de as negociações não terem êxito e que o governo se deve preparar para todas as eventualidades”, disse o porta-voz. As declarações de Fox juntaram-se às do Governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, que na sexta-feira considerou que o risco de uma saída sem acordo é “incomodamente elevado”.

O Governo britânico apresentou em julho uma proposta para uma “área de comércio livre de bens” entre o Reino Unido e a UE após o Brexit, a qual foi recebida friamente pelos 27.

Theresa May tem enfrentado divisões dentro do próprio núcleo duro do governo, entre os partidários de um ‘Brexit’ “suave” que garanta o acesso ao mercado único ou união aduaneira e ministros que querem um divórcio mais radical, que ofereça maior liberdade para negociar acordos comerciais com países terceiros.

A saída do Reino Unido da União Europeia está agendada para 29 de março de 2019, a que se deverá seguir um período de transição até 31 de dezembro de 2020, mas as negociações chegaram a um impasse devido à falta de uma solução para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

Continuar a ler