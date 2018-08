Vídeo. Camião com material inflamável explode junto ao aeroporto de Bolonha

Um camião explodiu na autoestrada A14 junto ao aeroporto de Bolonha, em Itália. A explosão ocorreu por volta das 13 horas (hora de Lisboa) perto de Borgo Panigale. Os carros de duas concessionárias que se encontram próximos da estrada também se incendiaram, segundo o jornal La Repubblica/Bolonha.

Veja a explosão captada em vídeo [aqui] por um automobilista e partilhada no Facebook.

Um acidente entre o camião-cisterna e alguns carros terá estado na origem do incêndio e de várias explosões que se seguiram, noticiou a agência de notícias italiana, Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA). Além do camião, outros carros também se incendiaram. A ANSA reporta a existência de feridos.

A estrada foi cortada em ambos os sentidos e os serviços de emergência estão no local. Outras estradas podem ter sido cortadas por causa da visibilidade reduzida causada pelo fumo, segundo o site RT.

#BREAKING: Massive explosion and fire near #Bologna Airport, #Italy. Fire seems to have occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames. pic.twitter.com/vQvcqXEjr5

— Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) August 6, 2018