Administração da CP vai sair a meio da crise ferroviária

O conselho de administração da CP – Comboios de Portugal vai sair e o Governo já estará à procura de uma equipa de substituição. De acordo com o jornal Público, Carlos Nogueira, que chegou à CP em julho de 2017, Abrantes Machado e Ana Malhó vão deixar a administração da empresa a meio de uma crise de falta de comboios e recursos humanos.

A CP foi mesmo obrigada a reduzir a frequência de comboios nas linhas de Cascais, Sintra, Algarve e Oeste devido à falta de composições. O objetivo é evitar as supressões e ajustar os horários de forma a cumprir todos os comboios agendados, mas o tabuleiro de xadrez tem várias falhas: o desaparecimento de composições não teve em conta muitos comboios de ligação, o que faz com que quando um passageiro chega a uma determinada estação para mudar de transporte para chegar ao destino, a ligação já tenha partido e a próxima só passe daí a várias horas.

Já na linha do Oeste, o serviço direto que ligava as Caldas da Rainha a Coimbra foi suprimido e para viajar até à Figueira da Foz será necessário apanhar três comboios diferentes. O Governo já garantiu que os horários vão voltar ao normal depois do verão e também anunciou o recrutamento de 102 trabalhadores para a Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) – contudo, o impacto desta injeção de recursos humanos não se fará sentir nos comboios parados à espera de recuperação até ao final do ano.

Noutra medida que não deverá ser efetivada até ao início do próximo ano, CP e Governo decidiram alugar mais comboios a Espanha até à aquisição de novas composições. Contactados pelo Público, a empresa de transporte ferroviário e o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas não quiseram comentar a saída nem a substituição do conselho de administração da CP numa altura de crise.

