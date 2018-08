Alemã Daimler cessa atividades no Irão devido às sanções dos Estados Unidos

A empresa alemã Daimler anunciou que “vai cessar até novas ordens” as “atividades limitadas” no Irão devido ao restabelecimento a partir desta terça-feira das sanções norte-americanas contra o Irão. Numa declaração, uma porta-voz da Daimler explicou que o projeto de expansão da empresa, que prevê nomeadamente o fabrico e a venda de camiões Mercedes no âmbito de uma parceria com empresas locais, também foi suspenso.

Os Estados Unidos restabeleceram unilateralmente esta terça-feira severas sanções económicas contra o Irão, que tinham sido levantadas depois do acordo em 2015 com as grandes potências e denunciado em maio por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

As sanções incluem bloqueamentos de transações financeiras e as importações de matérias-primas, bem como medidas penalizadoras nas compras no setor automóvel e a aviação comercial. O presidente norte-americano advertiu a comunidade internacional que os países ou fazem negócios com o Irão ou com os Estados Unidos.

Em 2016, depois do levantamento da maioria das sanções económicas, a Daimler tinha assinado duas cartas de intenção com dois grupos iranianos para regressar rapidamente ao Irão, onde tinha estado presente entre 1953 e 2010.

