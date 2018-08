Caça espanhol dispara acidentalmente míssil em treino militar na Estónia

Um caça espanhol disparou acidentalmente um míssil no decurso de um exercício militar na Estónia, estando as Forças Armadas estonianas à procura dos restos do míssil, adiantou a agência Associated Press (AP).

As Forças Armadas da Estónia adiantaram que o caça ‘Eurofighter Typhoon’ da Força Aérea espanhola — que integra a missão da NATO de patrulhamento no Báltico — erradamente disparou um míssil ar-ar ‘AMRAAM’ num exercício que decorria no sul do país na tarde desta terça-feira.

O míssil carregava cerca de 10 quilos de explosivos e a sua última localização conhecida é a cerca de 40 quilómetros a norte da segunda maior cidade da Estónia, Tartu. Tem incorporado um mecanismo de auto-destruição para este tipo de acidentes, mas pode ter aterrado no solo.

O primeiro-ministro da Estónia, Juri Ratas, disse na sua conta na rede social Facebook que não há vítimas humanas e classificou o acidente como “extremamente lamentável”.

Continuar a ler