Climatologista diz que Incêndio em Monchique era “desastre anunciado”

A paisagem mediterrânica, nomeadamente Portugal, tem que aprender a “conviver de uma maneira saudável” com os incêndios florestais, defendeu o climatologista Carlos da Câmara, considerando que o fogo em Monchique “era um desastre anunciado” devido ao acumular de mato.

O climatologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que fez parte da equipa de investigadores que realizou o estudo sobre as áreas de maior risco de incêndio para o Verão deste ano [divulgado em maio], disse que “nunca na vida iria imaginar que o facto de dizer que o concelho de Monchique tem mais probabilidade de arder que o Governo ou a sociedade pudesse atuar atempadamente”.

Na perspetiva do investigador responsável pela componente meteorológica, não é possível em “um mês ou dois meses ou mesmo até num ano corrigir problemas que são um acumular de décadas”.

Em declarações à agência Lusa, Carlos da Câmara lembrou os grandes incêndios registados nos últimos anos em Monchique, nomeadamente em 1966, em 1990 e em 2003, para dizer que “a razão é sempre a mesma”, adiantando que o fogo este ano “era um desastre anunciado” devido à “enorme quantidade de biomassa”.

De acordo com o climatologista, é necessário apostar na prevenção e numa gestão da paisagem a longo prazo, “não deixando que a paisagem volte a ser como antes deste incêndio”.

A culpa não é do eucalipto. A culpa é, essencialmente, de uma paisagem desordenada. Temos que tentar fazer com que a meteorologia tenha o impacto menor possível”, apontou o especialista, argumentando que a meteorologia não se pode controlar, apenas prever, já a paisagem florestal é possível ser controlada “a muito longo prazo, através de políticas continuadas de ordenamento”.

Enaltecendo o trabalho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nas previsões meteorológicas dos últimos dias, Carlos da Câmara indicou que a receita para que, do ponto de vista meteorológico, se possa ter um grande incêndio é a existência de “dias muito quentes, muitíssimos secos e, sobretudo, com ventos bastante intensos”, ressalvando que o fogo tem maior probabilidade de assumir grandes proporções em paisagens vulneráveis, tal como aconteceu em Monchique.

Este fogo, com a proporção que atingiu, não era combatível, portanto, a única coisa que se pode é tentar preservar vidas, que até agora, felizmente, acho que se tem conseguido, mas a ideia que se consegue debelar um fogo destes só com aviões e com bombeiros não faz sentido nenhum”, afirmou o climatologista, advogando que, neste momento, há que “arcar com as consequências” e, “se as condições meteorológicas melhorarem, o fogo será combatível”.

Para o especialista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, as alterações climáticas “não são um bode expiatório” para a ocorrência de incêndios florestais, no entanto as alterações climáticas vão tornar mais frequentes a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos que propiciam a ocorrência de fogos.

Além das alterações climáticas, Carlos da Câmara destacou o impacto das alterações económico sociais, já que “se compararmos Portugal, em particular o Algarve, há 30 anos, havia muitíssimo menos floresta, havia muitíssimo mais terrenos agrícolas, havia muito mais população no interior, que cuidava obviamente destes terrenos”.

Não se pense que o fogo deve ficar ausente da paisagem. A paisagem mediterrânica tem que conviver com o fogo, sempre foi assim, portanto terá que haver sempre incêndios, que fazem parte da paisagem, e temos que aprender a conviver de uma maneira saudável com esses incêndios, deixando que haja incêndios, mas nunca com proporções que tornem a convivência com eles impossível”, afirmou o especialista, considerando que há conhecimento técnico-científico em Portugal para que se possa fazer “uma verdadeira reforma” da florestal.

Neste sentido, o climatologista recordou a reforma iniciada depois pelo atual Governo depois dos incêndios de 2017, que julga que se está a fazer “de uma forma bem feita”, mas cujos os resultados ainda não são visíveis devido ao curto tempo desde a sua implementação.

