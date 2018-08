Donald Trump deixa aviso: “Quem negociar com o Irão não vai negociar com os EUA”

Donald Trump deixou um forte aviso a todos os países que realizarem negócios com o Irão. No dia em que regressam as sanções impostas a Teerão, anunciadas esta segunda-feira, o presidente norte-americano usou a conta de Twitter para deixar uma mensagem: quem estiver a negociar com o Irão não vai negociar com os Estados Unidos.

“As sanções ao Irão foram oficialmente lançadas. São as sanções mais severas alguma vez impostas e, em novembro, vão atingir um outro nível. Qualquer país que fizer negócios com o Irão NÃO vai fazer negócios com os Estados Unidos. Estou a pedir que haja PAZ MUNDIAL, nada menos”, escreveu o presidente norte-americano.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018