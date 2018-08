Fotogaleria. Noite de aflição e socorro no combate ao fogo em Monchique

A entrar no quinto dia de combate às chamas na Serra de Monchique, o fogo continua descontrolado e a maior dificuldade de passou a ser o vento e não a acessibilidade. Pelo menos 250 pessoas foram retiradas das suas casas deixando as aldeias desertas, com as autoridades preparadas para atacar o fogo ao aproximar das habitações. “A prioridade é proteger pessoas e bens.”

O fogo em Monchique lavra com intensidade e é reforçado com operacionais, viaturas e meios aéreos no combate às chamas, tendo alastrado a Portimão. Há 30 feridos, um deles grave.

Veja as imagens do combate às chamas junto das habitações.

