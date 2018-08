Mais de 700 mil estrangeiros nos EUA ultrapassaram período dos vistos num ano

O departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos estima que mais de 700 mil estrangeiros que deveriam ter deixado o país nos últimos 12 meses ultrapassaram o período dos seus vistos.

O departamento informou no seu relatório anual, divulgado esta terça-feira, que houve 701.900 estadias entre outubro de 2016 e setembro de 2017 entre os visitantes que chegaram de avião ou navio — mais do que a população de Vermont ou Wyoming. O número total de estadias é muito maior, mas não foi quantificado porque não inclui quantas pessoas saem por terra do país.

O Presidente do Estados Unidos, Donald Trump, concentrou os esforços de segurança nas fronteiras com a construção de um muro multibilionário com o México. No entanto, os últimos números anuais ressaltam como as estadias com visto são um grande fator de imigração ilegal.

