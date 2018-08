Proteção Civil distribui informações sobre riscos de incêndio a turistas

A Autoridade Nacional de Proteção Civil está a distribuir, desde sábado, pelos turistas e pela comunidade de língua inglesa no Algarve, informações sobre o risco de incêndio, disse esta terça-feira o ministro da Administração Interna.

Segundo Eduardo Cabrita, a difusão de informação tem vindo a ser feita desde o início da ocorrência em Monchique, no distrito de Faro, um incêndio que deflagrou na sexta-feira e que já fez 29 feridos ligeiros e um grave.

A informação distribuída aos turistas tinha indicações sobre o aviso de temperaturas extremas registadas nos últimos dias, o risco de incêndio em diversas zonas do país, os cuidados a ter e as proibições adstritas à situação.

Os turistas que se encontravam em locais de risco extremo de incêndio receberam também, no sábado, avisos por SMS. A mensagem de aviso foi emitida com o remetente “AvisoPROCIV” e incluiu a referência a um número de atendimento da ANPC, através do qual os cidadãos poderiam esclarecer as suas dúvidas.

Este SMS preventivo da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) para o risco de incêndios para várias zonas do país chegou a mais de sete milhões de pessoas, entre portugueses e estrangeiros, segundo informação da ANPC.

Continuar a ler