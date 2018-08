Reino Unido quer pedir a extradição dos autores do ataque contra Skripal

O Governo do Reino Unido pretende enviar à Rússia um pedido de extradição para os dois suspeitos do envenenamento do ex-espião Serguei Skripal e da filha Yulia, no passado mês de março. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo jornal The Guardian. Mais tarde, o The Telegraph citou uma fonte do Governo, que confirmou que o pedido vai ser enviado, embora possa demorar “semanas ou meses para ser preparado”.

“Temos que tentar trazer essas pessoas de volta, por mais difícil que possa ser”, acrescentou a mesma fonte. Já esta terça-feira, o The Times diz que os detetives da Scotland Yard estão seguros de terem identificado os responsáveis pelo ataque, no qual foi usado o agente nervoso novichok.

Skripal e a sua filha foram hospitalizados várias semanas e acabaram por ter alta. Contudo, no mês passado, uma mulher de 44 anos, Dawn Sturgess, morreu depois de tocar, perto de Salisbury, num frasco de perfume contendo novichok, enquanto o seu companheiro, Charlie Rowley, também envenenado com a mesma substância, esteve vários dias internado, mas sobreviveu.

A imprensa do Reino Unido diz que mesmo que o pedido seja enviado, o mesmo deve acabar por ser rejeitado pela Rússia, algo que já aconteceu em 2007. Na altura, o Reino Unido exigiu a rendição dos russos Andrei Lugovoi e Dmitri Kovtum, os dois suspeitos do envenenamento em Londres do ex-espião russo Alexander Litvinenko, que morreu depois de beber uma chávena de chá que continha polônio-210, uma substância radioativa.

O envenenamento dos Skripal causou uma crise diplomática entre Londres e Moscovo, pois o governo britânico decidiu expulsar vários diplomatas russos, medida seguida pela Rússia, que exigiu a saída de diplomatas britânicos do país. Além disso, vários países ocidentais expressaram solidariedade com o Reino Unido e tomaram medidas semelhantes.

O Reino Unido acusou diretamente a Rússia do envenenamento dos Skripal, depois de uma investigação que identificou o novichok como uma substância de fabrico militar russo. No entanto, o Kremlin tem negado qualquer responsabilidade pelo ataque.

