Ricardo dos Santos bate recorde nacional dos 400 metros nos Europeus de Atletismo

Ricardo dos Santos bateu esta terça-feira o recorde nacional dos 400 metros, ao concluir a primeira série de qualificação em 45,55 segundos, qualificando-se para as meias-finais dos Europeus de atletismo, em Berlim. O atleta do Benfica melhorou a melhor marca nacional, de 45,74, que já estava na sua posse desde os Europeus de 2014, disputados em Zurique, na Suíça.

Ricardo dos Santos qualificou-se diretamente para as meias-finais dos 400 metros, tendo sido apenas superado, na sua série, pelo belga Kevin Borlée (45,29), antes de os restantes irmãos Borlée também vencerem as suas corridas: Jonathan venceu a segunda (45,19) e Dylan a terceira (45,84).

No concurso de lançamento do peso, Eliana Bandeira terminou no 22.º lugar dos dois grupos de qualificação, com 15,18 metros.

