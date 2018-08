Vídeos. Os Canadair espanhóis a abastecer em Portimão

Ao quinto dia de incêndio, o fogo que começou a deflagrar em Monchique na passada sexta-feira chegou aos concelhos de Portimão e de Silves. Ainda que a frente de Portimão esteja controlada, várias casas arderam à entrada da cidade de Silves e diversas localidades foram já evacuadas, estando outras de sobreaviso devido à possibilidade de evacuação durante a noite.

Em Portimão, os Canadair espanhóis que estão a ajudar no combate às chamas têm abastecido junto às praias. Nas redes sociais, começam a aparecer vídeos de aviões a recolher água junto à Praia da Rocha.

Noutro vídeo, também filmado em Portimão, é possível ver que os Canadair baixaram muito perto dos barcos que circulavam na zona. De acordo com testemunhas no local, não existiu qualquer aviso por parte da Polícia Marítima de que os aviões iam abastecer ali e a barra não foi encerrada: o risco da aeronave colidir com um dos barcos foi, portanto, bastante elevado.

