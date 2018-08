Academia dos Óscares cria nova categoria para premiar “filmes populares”

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou mudanças na atribuição dos Óscares, entre as quais a criação de uma nova categoria para premiar “filmes populares” e uma redução do tempo de transmissão da cerimónia.

Na terça-feira à noite, o Conselho de Governadores da academia reelegeu o cineasta e diretor de fotografia John Bailey como presidente e aprovou algumas alterações ao formato da cerimónia, anunciadas esta quarta-feira através do Twitter.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:

– A new category is being designed around achievement in popular film.

– We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

– We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9

— The Academy (@TheAcademy) August 8, 2018