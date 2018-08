Aeroporto de Berlim foi evacuado depois de brinquedo sexual ter sido confundido com explosivo

Durante a habitual revista da bagagem com máquinas de raio-X, os funcionários do aeroporto de Schönefeld, em Berlim, detetaram um objeto suspeito na bagagem de um passageiro. Por desconfiarem que se tratava de um engenho explosivo, deram o alerta.

O terminal D foi evacuado para que a polícia pudesse investigar a bagagem e alguns dos voos sofreram atrasos devido à restrição da zona de embarque. O proprietário da bagagem foi localizado pelas autoridades na zona de controlo de passaportes e foi-lhe pedido para acompanhar os polícias até ao controlo de bagagem.

“Quando cheguei, o terminal estava a ser evacuado”, contou à RT. “Aproximei-me de um agente da polícia que me disse para verificar a minha bagagem com o funcionário do aeroporto. [O funcionário] Perguntou-me o meu nome e pediu-me o meu passaporte. Depois falou para o rádio e eu fui cercado por vários polícias com armas automáticas”.

O passageiro disse que foi encaminhado pelos polícias para outra área do terminal, onde assistiu enquanto a sua bagagem foi inspecionada pela brigada de bombas. Uma hora depois, as autoridades perceberam o equivoco quando descobriram que o suposto “explosivo” era na verdade um brinquedo sexual.

“Depois de 60 tensos minutos, [o membro da brigada de explosivos] regressou a rir. A granada de mão era na verdade um vibrador que eu e a minha namorada tínhamos comprado duas semanas antes”, relatou o passageiro, que pediu para permanecer anónimo por motivos profissionais.

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira. Através do Twitter, o aeroporto manteve os passageiros informados e pediu “paciência” enquanto decorriam as diligências.

Passenger note #SXF airport: Due to police investigation concerning a piece of baggage, check-in at Terminal D is currently restricted. https://t.co/pRtVsNgEHh — Berlin Airport Service (@berlinairport) August 7, 2018

Update / Passenger information #SXF: Handling in Terminal D is still impaired. Investigation of suspicious baggage is ongoing. We kindly ask for your patience. — Berlin Airport Service (@berlinairport) August 7, 2018

Update #SXF: Untersuchung der @bpol_b ist beendet. Sperrung in Terminal D aufgehoben. Jedoch weiterhin Beeinträchtigungen bei der Passagierabfertigung möglich. // Police Investigation is over. Terminal D reopened. However, further impairments in passenger handling possible. https://t.co/7IHpY8wh22 — Berlin Airport Service (@berlinairport) August 7, 2018

