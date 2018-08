As imagens que mostram como o fumo do incêndio de Monchique está a escurecer o céu na costa algarvia

O vento que sopra de norte está a levar o fumo e as cinzas do incêndio de Monchique, que lavra há seis dias, para as cidades costeiras do Algarve. O céu estava limpo até por volta das 14h30 desta quarta-feira, mas está agora completamente escurecido e até obriga os condutores a ligar os faróis como se fosse de noite. As imagens enviadas por leitores em Boliqueime, Vilamoura (ambas pertencentes a Loulé) e nas Ferreiras (Albufeira) mostram o céu dominado por um fumo avermelhado e preto.

Este vídeo da leitora Rute Ferreira mostra o estado do céu a partir de um terraço em Ferreiras, Albufeira, a 50 quilómetros de Monchique.

Os residentes contactados pelo Observador dizem que as ombreiras das janelas ficaram cobertas por uma camada de cinzas e que o vento está a soprar com muita intensidade, mas que o ar não parece saturado nem difícil de respirar. Neste momento, o vento está a soprar a uma velocidade de 31 quilómetros por hora em Monchique e segue em direção a sul.

Uma comparação entre as imagens de satélite captadas desde a última semana pelos vários institutos meteorológicos ou pelas agências espaciais comprovam que o fogo já consumiu 21 mil hectares.

O vento que está a levar as cinzas e o fumo do incêndio em Monchique para a costa algarvia é o mesmo que motivou “fortes reativações” esta manhã: a Proteção Civil indica que há fortes reativações “em todo o perímetro” por causa da intensidade do vento, fazendo com que os novos focos de incêndio tomem “de imediato grandes proporções”. Depois de entrar no concelho de Portimão, o incêndio seguiu “de forma descontrolada” para Silves. Apesar de Rui André, presidente da Câmara de Monchique, ter admitido aceitar ajuda de Espanha porque “este incêndio já dura há tempo demais e tem de acabar rapidamente”, o primeiro-ministro António Costa diz acreditar que ele ainda vá durar “vários dias”.

Continuar a ler