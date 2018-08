Cozinhar com fogo, comer e ouvir música: está aí o festival “Chefs on Fire”

Assistir à arte de cozinhar com fogo, comer e ouvir boa música. Esta premissa agrada-lhe? Pois bem, está prestes a chegar o festival “Chefs on Fire”, que junta os melhores chefs nacionais a cozinhar com fogo, fumo e lenha ao som de bandas portuguesas. Se Ljubomir Stanisic e Salvador Sobral ou Miguel Rocha Vieira e Frankie Chavez pareciam ser estranhas combinações, agora já não são.

Sete reconhecidos chefs vão sair das suas cozinhas Michelin e juntar-se em torno de um fire pit de 90 metros. A ideia? Celebrar as origens da cozinha ao prepararem refeições através das brasas num evento que pretende educar sobre a cozinha responsável com fogo e, ao mesmo tempo, apoiar os bombeiros.

O intuito de “Chefs on Fire” é desconstruir a ideia pré-formatada dos chefs como artistas inalcançáveis, presos a um território elitista e fechados dentro dos chavões rígidos da alta cozinha”, afirma Gonçalo Castel-Branco, o criador do festival, que foi também quem deu inicio ao já conhecido projeto The Presidential Train.

E se cozinhar com fogo é a forma mais consciente, ambiental e ancestral de o fazer, o festival adota um posicionamento 100% plastic free, desde os produtores ao produto final. Se aparecer por lá, vai reparar que a comida vai ser servida em louça japonesa de bambu e cana de açúcar.

Se o nosso intuito é voltar às origens da cozinha e trabalhar com elementos tão simples e naturais, não queríamos deixar que isso ficasse apenas pela comida, mas que contagiasse todo o evento”, explica Gonçalo Castel-Branco.

Assim, Ljubomir Stanisic, Miguel Rocha Vieira, João Rodrigues, Vasco Coelho Santos, Pedro Lemos, Manuel Maldonado e António Galapito estão convidados a cozinhar “exclusivamente com fogo e brasas e, acima de tudo, a divertirem-se num ambiente mais terra à terra” no dia 23 de setembro, das 12h às 22h. E para ajudar à festa não podia faltar a música portuguesa. É que, além dos artistas da cozinha, há artistas como Salvador Sobral, Best Youth, Frankie Chavez, Tiago Bettencourt, Deixem o Pimba em Paz, Budda Power Blues.

O “Chefs on Fire” vai ter lugar no espaço FIARTIL, em Cascais. Os bilhetes, que podem ser adquiridos aqui, têm um custo de 55€ (para adultos) e de 25€ (para crianças até aos 12 anos) e incluem sete fichas de refeição — uma por cada chef — e três bebidas. Por cada bilhete comprado, 5€ revertem a favor dos Bombeiros do Estoril, que vão estar no local a supervisionar.

O evento vai ficar registado em imagens captadas pelos fotógrafos Arlindo Camacho, Tiago Pais e Luís Mileu. O resultado final vai ser apresentado em livro e em exposição e todas as receitas vão reverter a favor dos Bombeiros do Estoril.

Continuar a ler