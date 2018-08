Douro Rock leva Xutos & Pontapés e The Gift à margem do rio

O Douro Rock, que decorre entre sexta-feira e sábado, na Régua, tem como cabeças de cartaz Xutos & Pontapés e The Gift e assume-se como um festival de música 100% português que quer atrair visitantes à região. Segundo a organização, no palco montado na margem do rio Douro, junto à cidade do Peso da Régua, no distrito de Vila Real, durante os dois dias vão atuar Xutos & Pontapés, The Legendary Tigerman, The Gift, Samuel Úria, Frankie Chavez, The Twist Connection, Mishlawi e Kappa Jotta.

Estes são os protagonistas de um festival 100% português que abrange vários estilos musicais, desde o rock, pop, indie, soul ao hip-hop. A organização referiu, em comunicado, que neste palco as “novas gerações da música cruzam-se com nomes mais consagrados”.

Entre 2016 e 2017, o festival passou dos 5.600 espetadores para os 10.800. Nesta terceira edição, a organização quer consagrar o evento. O presidente da Câmara Municipal da Régua, José Manuel Gonçalves, já disse que o festival “contribui para a afirmação e divulgação da região”. O autarca realçou ainda o impacto económico do evento, a nível da restauração e da hoteleira, e disse ter a expectativa de que o número de visitantes aumente nesta terceira edição.

O Douro Rock, além de promover a música portuguesa, quer divulgar a gastronomia e os vinhos desta que é a primeira região demarcada e regulamentada do mundo, e que foi classificada como Património Mundial da UNESCO em 2001. Com campismo gratuito para os portadores de bilhete para o festival, e uma zona de alimentação, o Douro Rock conta ainda com a presença de marcas de vinho da região.

Continuar a ler