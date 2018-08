Governo com dificuldades em recrutar médicos para o SNS: 117 vagas ficaram por preencher

O Governo está com dificuldade em recrutar médicos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). O Ministério da Saúde lançou um concurso com 1234 vagas para recém-especialistas, mas, de acordo com o jornal Público, 117 lugares (9,5% do total, quase uma em cada dez vagas) nem sequer tiveram qualquer candidatura. Ao todo, de acordo com o diário, concorreram 1117 médicos naquele que foi o maior concurso destinado a recém-especialistas nos últimos anos.

O concurso foi lançado a 26 de julho mas já se esperavam algumas dificuldade para conseguir recrutar todo o número de médicos necessário, uma vez que o número de vagas era, segundo o executivo, “10 a 15% acima do número de médicos que terminaram o internato”. O secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, recorda também o público, admitia nessa dada que queria tentar “captar médicos que estão fora do SNS” e “trazê-los de volta” aos hospitais portugueses, referindo-se aos que optaram por trabalhar no privado ou no estrangeiro.

O Público avança ainda que, apesar de nem todas as vagas serem ocupadas, em 16 das 44 especialidades o número de candidatos foi igual ou superior ao de vagas lançadas.

