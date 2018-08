Harry usou uns sapatos com um buraco na sola (e já não foi a primeira vez)

Quem disse que a realeza é sinónimo de roupas novas e bonitas, sem qualquer rasgão ou desgaste, bom, enganou-se. O príncipe Harry levou uns sapatos com um buraco na sola ao casamento do melhor amigo de infância, no sábado, dia em que Meghan Markle fez 37 anos.

Certo é que se vestiu a rigor para a cerimónia, mas os fãs não deixaram de reparar no pormenor. Apareceu sorridente ao lado de Meghan para ser padrinho de Charlie van Straubenzee, que casou com Daisy Jenks, e não pareceu estar incomodado com o “problema” do sapato. Aliás, esta já não é a primeira vez que Harry aparece em público com estes sapatos — em abril, quando compareceu no evento em memória do Stephen Lawrence, levou este mesmo par de sapatos.

Buraco no sapato à parte, o duque de Sussex vestiu umas calças em tons de cinza com riscas, um casaco preto, um colete também cinzento a combinar com as calças, e uns óculos de sol. A duquesa de Sussex, por sua vez, apostou num vestido em tons de azul marinho Club Monaco, com a saia plissada multicolor (cinza, rosa bebé e branco) e uns sapatos pretos Aquazzura. Quanto aos acessórios, utilizou um chapéu Philip Treacy também ele azul marinho, óculos de sol e uma clutch preta.

Esta poderá ter sido a última aparição de Meghan e Harry em público durante um tempo. Segundo o Harpers Bazaar, o casal tem uma agenda muito pouco preenchida para o mês de agosto. Certo é que já tinha sido anunciado que vão passar algum tempo em Balmoral, na companhia da rainha Isabel II. A ideia é “dar um tempo” na relação agitada com os media, muito por culpa da família de Meghan que continua a dar que falar.

