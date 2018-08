Joel Rocha promete um Benfica “muito mais forte” para a nova época de futsal

A equipa de futsal do Benfica apresentou-se esta quarta-feira no Estádio da Luz com dois reforços e a ambição de recuperar o título de campeão que lhe foge há três temporadas, para o rival Sporting.

O treinador do Benfica, Joel Rocha, não tem dúvidas de que o Benfica parte para a nova temporada com um plantel mais equilibrado e mais forte, fruto dos reforços que chegaram – o pivot Fits e o fixo Marc Tolrà — e ainda pelo facto de poder contar com Chaguinha, que passou a época passada lesionado.

“Este plantel não tem dois reforços, mas três porque o Chaguinha não pôde dar o seu contributo na época passada, mas vai fazê-lo agora. O Marc e o Fits acrescentam qualidade e especificidade à nossa ideia de jogo. Com a ajuda dos colegas e o contributo deles estamos muito mais fortes do que estávamos”.

Sobre o campeonato perdido na temporada anterior diante do Sporting numa final do play-off disputada até ao fim, o técnico refere que o Benfica ficou “com a prata na mão, mas com o ouro no coração e no orgulho”. “O que efetivamente queremos é ultrapassar o facto de termos sido bons, para passarmos a ser os melhores. Encaramos esta época tremendamente determinados”, concluiu.

Já o capitão Bruno Coelho reconhece que a equipa tem vivido momentos difíceis por não conquistar o campeonato há três temporadas, porém promete uma resposta pronta de todos: “Tem sido um momento difícil, mas as grandes equipas veem-se nos momentos difíceis. Vamos dar uma grande resposta com trabalho e superação para voltarmos a ganhar”.

Para além das competições internas e apesar de não ter sido campeã no ano anterior, o Benfica irá disputar este ano a ronda principal da Liga dos Campeões de futsal, uma vez que o campeonato português beneficia de duas vagas na competição.

Quanto a outras alterações no atual plantel, destaque para a subida à equipa principal dos jovens Bruno Graça, Martim Figueira e Silvestre Ferreira, e as saídas de Bruno Pinto e Jacaré – por empréstimo – e do brasileiro Deives, que assinou pelo Corinthians.

