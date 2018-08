Maduro insiste que atentado tem mão de Juan Manuel Santos e diz que vai apresentar provas

Nicolás Maduro continua a acusar Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia até esta terça-feira — dia em que o seu sucessor recém-eleito, Iván Duque, tomou posse — de estar implicado no alegado atentado de sábado. No Twitter, o presidente da Venezuela disse que vai apresentar provas do chefe de Estado colombiano no ataque com drones na Avenida Bolívar, em Caracas, durante o 81º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana.

Informo al pueblo de Venezuela que seguimos trabajando en las investigaciones del Magnicidio en Grado de Frustración. En las próximas horas estaré presentando pruebas contundentes de la vinculación que tiene la oligarquía colombiana con los hechos de la Av. Bolívar. pic.twitter.com/Dt9eysTPI6 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 7, 2018

Logo no sábado, três horas depois dos acontecimentos, Maduro surgiu no canal estatal venezuelano a acusar Juan Manuel Santos:

Neutralizámos a situação em tempo recorde. Foi um atentado para matar-me. Hoje tentaram assassinar-me e não tenho dúvidas que tudo aponta para a direita, a extrema-direita venezuelana em aliança com a extrema-direita colombiana e que o nome de Juan Manuel Santos está por detrás deste atentado.”

Na madrugada desta quarta-feira, o presidente venezuelano voltou ao Twitter para reforçar a ideia de um ataque perpetrado por elementos ligados à extrema-direita: “A direita golpista passou os limites ao tentar, por via da eliminação de um adversário, aceder ao poder político. Defendo e reivindico a paz, a democracia e a Constituição, como único caminho para fazer política na Venezuela”, escreveu.

La derecha golpista ha sobrepasado los límites al intentar, por la vía de la eliminación del adversario, acceder al poder político. Defiendo y reivindico la paz, la democracia y la Constitución, como único camino para hacer política en Venezuela. pic.twitter.com/v4NNXF2b3N — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 8, 2018

E não se ficou por aqui, publicando mais tweets, onde diz que “o atentado foi contra todos os venezuelanos e venezuelanas, contra a paz e contra a estabilidade da República”.

El atentado del pasado 4 de agosto fue un atentado contra todos los venezolanos, las venezolanas, contra la paz y la estabilidad de la República. Haremos justicia y nos aseguraremos que jamás vuelva a ocurrir. ¡Con justicia se labra la paz del futuro! pic.twitter.com/2lmFfsWwKu — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 8, 2018

No sábado, poucas horas depois de Maduro ter acusado Juan Manuel Santos, a Presidência da Colômbia refutou a afirmação: “Isso não tem base, o presidente está empenhado no batismo da sua neta Celeste, e não em derrubar governos estrangeiros”, disse uma fonte da presidência colombiana aos jornalistas.

