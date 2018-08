Oficializada a contratação de Thibaut Courtois para o Real Madrid

Thibaut Courtois vai mesmo vestir a camisa do Real Madrid nas próximas seis temporadas. Um desejo antigo do presidente Florentino Pérez que agora se concretiza com o belga a reforçar agora o plantel de Julen Lopetegui.

O negócio terá chegado a cerca de 35 milhões de euros, segundo o jornal AS. O facto de o guarda-redes belga ter apenas mais um ano de contrato com o Chelsea foi um fator decisivo no valor do negócio, muito abaixo do seu valor de mercado.

Kovacic no Chelsea

Pouco depois do anúncio oficial da contração do internacional belga, o Real Madrid anunciou também a ida do croata Mateo Kovacic para o Chelesa por uma temporada.

Leia o comunicado oficial no site do Real Madrid sobre Coutois:

“O Real Madrid CF e o Chelsea FC acordaram com a transferência do jogador Thibaut Courtois, que ficará ligado ao clube nas próximas seis épocas.

Após o exame médico que será realizado amanhã, quinta-feira, 9 de agosto, o jogador será apresentado às 13 horas na caixa de honra do estádio Santiago Bernabéu.

Posteriormente, Courtois vai pisar no relvado do Santiago Bernabéu pela primeira vez vestindo a camisa do Real Madrid CF e vai atender a media na sala de imprensa.”

