Presidente da República Democrática do Congo indica antigo ministro do Interior como candidato presidencial

O antigo ministro do Interior Emmanuel Ramazani Shadary é o candidato do partido no poder na República Democrática do Congo (RDCongo) às eleições presidenciais de 23 de dezembro, anunciou esta quarta-feira o porta-voz do Governo.

Na conferência de imprensa, Lambert Mende referiu que o secretário-geral do Partido Popular pela Reconstrução e Democracia (PPRD) vai apresentar a sua candidatura na sede da comissão eleitoral.

Com este anúncio, fica claro que o Presidente da RDCongo, Joseph Kabila, não se recandidata ao cargo, como temia a oposição e a comunidade internacional, uma vez que já atingiu o limite de mandatos permitido na Constituição do país.

