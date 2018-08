PSP detém 12 carteiristas em Lisboa no espaço de uma semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, deteve 12 carteiristas, com idades entre os 22 e os 50 anos, no espaço de uma semana, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PSP avança que a primeira detenção foi efetuada na passada quarta-feira, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, onde dois homens e uma mulher roubaram um telemóvel no valor de 700 euros a um turista, que, entretanto, foi devolvido.

Já na quinta-feira, um homem e uma mulher foram detidos na estação de metro dos Anjos, na sequência de um furto de uma carteira que continha 100 euros, dinheiro entretanto devolvido à vítima, segundo a mesma nota.

A terceira detenção ocorreu na segunda-feira, no interior do elétrico 15, onde duas mulheres roubaram uma carteira no valor de 50 euros que continha documentos e 105 euros em dinheiro.

Na terça-feira, a PSP deteve um homem e uma mulher, na freguesia de Santa Maria Maior, que furtaram uma carteira a uma turista, que continha 5,70 euros em dinheiro e documentos, tendo os valores sido apreendidos e entregues à vítima.

Por fim, dois homens e uma mulher foram detidos esta quarta-feira no Pátio Dom Fradique, depois de terem roubado uma carteira e um telemóvel a uma turista, bens avaliados em 404 euros. Para além dos 12 detidos, foram identificados ao longo deste período 17 carteiristas, informa a PSP no comunicado.

A mesma nota dá conta ainda que todos estes suspeitos possuem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, sendo que três deles encontram-se a aguardar presença à Autoridade Judiciária do Tribunal da Comarca de Lisboa e aos restantes nove foram aplicadas medidas de coação não preventivas da liberdade.

