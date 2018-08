Vai viajar de avião? Sete dicas para guardar os seus produtos de beleza e evitar acidentes

Um dos maiores problemas de quem viaja de avião é ter de deixar os seus produtos em terra porque, por alguma razão, não cumprem as regras de bagagem de mão. Ou, caso decida enviar tudo na bagagem de porão para não ter chatices, chegar ao seu destino e ter a sua mala empapada em produtos rebentados ou partidos. É por isso que, nestes casos, os produtos de beleza em unidoses acabam por ser úteis e práticas.

Mas se é daquelas que não dispensa os seus cuidados diários e, mesmo em viagem, quer usar religiosamente os mesmos produtos que já usa em casa, há algumas dicas para embalar tudo com cuidado e acondicionar todas as suas coisas como uma profissional.

Leve a maquilhagem numa bolsa

E de preferência com o interior em plástico para poder ser lavada em caso de algum acidente. Não misture os produtos de maquilhagem com a roupa (porque, se qualquer coisa rebentar ou derreter, vai estragar a roupa), leve apenas o essencial e acondicione tudo dentro de um nécessaire com várias bolsas para colocar os pincéis, os batons, as sombras, as máscaras, os pós e as bases organizados e separados.

E os seus líquidos em embalagens de viagem

Os experts — ou seja, quem viaja muito — dizem que, a não ser que vá usar todo o produto durante a viagem, não faz sentido levar a embalagem grande e voltar a trazer tudo para trás (a única exceção é com os protetores solares). Faça as contas aos dias que vai viajar e coloque os seus produtos como champôs, condicionadores, máscaras de cabelo, gel de banho, entre outros, em frascos de viagem reutilizáveis que pode comprar nas perfumarias e supermercados. É uma forma de evitar levar demasiados frascos grandes que pesam e enchem a mala.

Evitar que algo rebente com a pressão?

É simples. O ar preso dentro das embalagens de plástico pode fazer com que estas rebentem quando a pressão do ar muda. A forma mais simples de evitar acidentes é abrir a tampa, dar um pequeno aperto para que o excesso de ar saia e fechar rapidamente a tampa. Vale também a pena referir que é bom ter tudo organizado. Leve os seus cosméticos, cremes e produtos de higiene em malas que, no destino, se podem abrir e deixar tudo à vista. É a forma mais simples de não andar a espalhar produtos pelas casas de banho dos hotéis ou das casas alugadas e, na hora de voltar para casa, deixar qualquer coisa por lá esquecida.

Proteger os perfumes

A forma mais prática será, sem dúvida, levar o seu perfume num frasco reutilizável próprio para perfumes e que pode comprar nas perfumarias. Apenas tem de fazer a transferência do líquido do frasco original para o reutilizável. Outra forma é comprar uma versão de viagem do seu perfume e colocá-lo no seu nécessaire. Mas não descarte o velhinho modo de proteger os perfumes: envolvê-los numa meia e colocá-los dentro dos ténis para, assim, ficarem acondicionados. Isto também vale com qualquer outro produto cujo frasco seja de vidro.

Na bagagem de mão?

Para evitar demoras ou que lhe façam esvaziar a mala e dizer adeus a alguns produtos, coloque todos os que vai levar consigo dentro de uma bolsa transparente. Segundo o Aeroporto de Lisboa, cada passageiro só pode levar embalagens no máximo de 100ml, dentro de um único saco transparente de 20cm por 20cm. Se não tiver daqueles sacos próprios, compre uma bolsa transparente nesse tamanho.

Proteja alguns produtos propícios a acidentes

Nunca leve produtos novos e completamente cheios para viagens de avião. Volte ao ponto 2 e coloque aquilo que precisa em frascos reutilizáveis. Mas há mais algumas dicas: prefira produtos com tampa de enroscar porque, assim, dificilmente se vão abrir dentro da mala. E no caso dos produtos com tampa de encaixar, como os protetores solares, embrulhe-os em papel celofane ou coloque-os em bolsas de plástico separadas do resto.

E crie camadas de proteção com a roupa

Esta já é da velha guarda mas vale sempre a pena lembrar. Para evitar que alguma coisa se parta, apesar de todos os cuidados dos passos anteriores, coloque as suas bolsas de maquilhagem e cosméticos no meio da roupa para uma proteção extra contra as quedas normais das viagens – já há demasiados vídeos na Internet das malas aos trambolhões nos aeroportos para saber que é provável que isso aconteça à sua.

