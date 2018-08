Vem aí o Aventador Superveloce Jota com 760 cv

Foi através do Facebook que a Lamborghini decidiu partilhar mais um teaser do seu próximo Aventador SVJ, de Superveloce Jota. O hiperdesportivo concebido em Sant’Agata Bolognese promete ser uma máquina infernal, tão potente quanto ágil e, para provar que não é para brincadeiras, já estabeleceu o recorde da volta mais rápida em Nürburgring.

O motor do Aventador SVJ continua a ser o V12 atmosférico, mas agora com mais 20 cv, atingindo pois 760 garbosos corcéis e nada menos que 8.500 rpm, um valor impressionante para uma unidade com esta dimensão. Mas nem tudo corre bem, pois a marca italiana decidiu propor (pelo menos para já) uma caixa manual, o que torna o hiperdesportivo mais trabalhoso e não necessariamente mais rápido. Mas é bem provável que, em breve, surja a opção de caixa de dupla embraiagem para o “touro” mais enraivecido da Lamborghini.

À semelhança do Huracán Performante, o Aventador SVJ vai também recorrer a asas móveis e activas, para dar apoio aerodinâmico quando ele é necessário – em curva, numa situação limite, pode atingir 490 kg sobre a asa traseira –, para depois em recta diminuir a incidência da asa para permitir uma velocidade máxima superior.

Colocado sobre a balança, o Superveloce Jota acusa apenas 1.525 kg (a seco), um valor notável para um modelo que monta um imenso V12 com 6,5 litros de capacidade, com a marca a conseguir distribuir o peso da forma que entende como correcta, com 40% sobre as rodas da frente e 60% sobre as traseiras. Agora o que falta mesmo é conhecer o modelo por inteiro.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler