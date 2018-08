Camionista português alcoolizado provocou a morte de casal na Galiza

Um acidente em Burgos, Espanha, entre um camionista português que conduzia alcoolizado e dois carros e uma mota causou dois mortos e quatros feridos. O camião com a matrícula portuguesa invadiu a faixa oposta da estrada causando um choque frontal com vários veículos.

A notícia avançada pelo Burgos Conecta, avança que o condutor foi transportado em estado grave para o Hospital Universitário de Burgos.

O condutor do camião é português e foi transportado, em estado grave, para o Hospital Universitário de Burgos. Segundo explicou a Guardia Civil à agência de notícias Europapress, apresentou uma taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei.

As vítimas mortais, que seguiam no carro que embateu diretamente de frente com o camião, eram um homem de 26 anos e uma mulher de 22. O segundo veículo, ocupado por um pai e o seu filho, foi projetado para fora da estrada após a colisão. A mota conseguiu evitar o choque, não conseguindo, no entanto, evitar a queda.

Os ocupantes do outro carro e da mota, são todos do sexo masculino e têm entre os 18 e os 58 anos. Foram assistidos no local pelas ambulâncias de Suporte Básico de Vida e uma das pessoas terá precisado de ser desencarcerada, sendo considerados feridos ligeiros.

