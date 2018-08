Hardwell cancela atuação no Meo Sudoeste devido a “doença súbita”

O holandês Hardwell cancelou a sua atuação no festival MEO Sudoeste por “doença súbita”, anunciou a organização. O DJ vai ser substituído pelos Wet Bed Gang e DJ Kura.

“Lamentamos informar-vos que Hardwell não poderá atuar esta noite no MEO Sudoeste devido a doença”, pode ler-se no comunicado divulgado pela organização. Depois de Jason Derulo, que sobe ao palco às 00h20, atuam assim Wet Bed Gang às 02h00 e DJ Kura às 02h50.

Hardwell foi uma das primeiras confirmações desta edição do festival. Recorde-se que o músico, que já foi considerado um dos melhores DJs do mundo pela DJ Mag, não atuava na Zambujeira do Mar desde 2015, tendo regressado a Portugal nos dois últimos anos para atuar no RFM Somnii e EDP Beach Party.

A organização informou ainda que não está previsto que a atuação seja adiada para outra data.

Continuar a ler