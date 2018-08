Irlanda. Incêndio revela mensagem oculta da Segunda Guerra Mundial

O incêndio que deflagrou em Bray Head, na Irlanda, revelou uma mensagem oculta da Segunda Guerra Mundial. Os fogos foram combatidos com o apoio dos helicópteros da polícia e, depois de serem apagados, as autoridades foram surpreendidas: entre a zona carbonizada, surgiu a palavra “Eire” escrita no chão — que no idioma local significa Irlanda.

A mensagem foi revelada quando a polícia sobrevoava a costa oriental da Irlanda. A palavra tinha sido escrita com pedras, durante o conflito, para sinalizar a aviação aliada de que estava a atravessar um território neutro. Cerca de 80 sinais como este foram espalhados pela costa irlandesa.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv

— Irish Air Corps (@IrishAirCorps) August 4, 2018