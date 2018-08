Monchique. Dez localidades evacuadas durante a noite. Situação está mais calma esta manhã

Ao sétimo dia de incêndio, a situação do fogo de Monchique parece estar mais calma na manhã desta quinta-feira. Durante a noite, foram evacuadas dez localidades do concelho de Silves e mais de 100 pessoas pernoitaram num pavilhão da Escola EB 2,3 João de Deus. No briefing da Proteção Civil desta manhã, a segunda comandante nacional Patrícia Gaspar afirmou que “a noite foi tranquila” e permitiu a “consolidação dos trabalhos em toda a área entre São Marcos da Serra e S. Bartolomeu de Messines e Silves”, ou seja, a área que esta quarta-feira à tarde foi afetada por um reacendimento que provocou um novo foco de incêndio. Estão ativas ainda duas frentes, uma do lado de Monchique e outra do lado de Silves.

Quanto às perspetivas para esta esta quinta-feira, Patrícia Gaspar sublinhou a descida da temperatura, que deve rondar os 24 a 26 graus, a redução da humidade relativa e a manutenção do vento a soprar de norte, “o principal adversário”, com rajadas que podem chegar aos 50 km/h. Permanecem no terreno mais de 1.400 bombeiros apoiados por 460 viaturas.

A segunda comandante nacional da Proteção Civil confirmou ainda a existência de 36 feridos, sendo 35 leves e um grave. 19 destes feridos ligeiros são bombeiros, fustigados pela “inalação de fumo, exaustão e pequenas entorses”.

Rosa Palma, a presidente da Câmara Municipal de Silves, explicou ao jornal Público que desde as 20h da noite de quarta-feira até esta manhã “houve uma grande alteração” da situação.

“As coisas estiveram muito descontroladas e com projeções muito fortes e rápidas, devido ao vento a à morfologia do próprio terreno, mas agora, atendendo ao que se viveu há horas, as coisas estão bem mais tranquilas”, afirmou Rosa Palma. A autarca esclareceu ainda que as mais de 100 pessoas que foram retiradas das suas casas durante a noite são moradores locais ou turistas que estavam a pernoitar em alojamentos locais. A presidente da Câmara de Silves esclareceu ainda que não existe qualquer “confirmação oficial” de que tenham ardido habitações no concelho.

Em declarações à TSF, Rosa Palma pediu uma investigação profunda ao que incêndio de Monchique. “Tem de se estudar bem e fazer um diagnóstico sério, com conhecimento do que se passou, do que não se devia passar, para que não voltem a acontecer situações destas”, defendeu a presidente da Câmara de Silves.

Das dez aldeias evacuadas, três delas estiveram perigosamente ameaçadas pelas chamadas: Enxerim, Pinheiro e Garrado e Pedreira. Em todas elas os moradores locais mostraram muita resistência à evacuação e subiram aos telhados com baldes, mangueiras e garrafões e molharam as casas e os carros. Em Enxerim, o combate ao fogo foi feito apenas pela população durante 45 minutos: até os bombeiros chegarem. Mas também aí os moradores decidiram ficar ao lado dos bombeiros e continuar a tentar impedir que as chamas chegassem às casas. “Só quero proteger o que é meu”, disse uma pessoa ao Observador.

O trânsito permanece cortado na EN 266 entre Portimão e Monchique, na 267 entre Nave e Marmelete e São Marcos e Monchique e ainda na 124 entre Silves e S. Bartolomeu de Messines. De acordo com declarações da GNR à agência Lusa, também estão cortadas algumas estradas municipais que rodeiam Monchique.

