A Federação Portuguesa de Futebol deu conta da realização em Guimarães do jogo que encerra a poule 3 da principal divisão da Liga das Nações, nova competição para seleções principais da UEFA.

O jogo está marcado para as 19h45, em Guimarães, e acontece depois da receção à Itália, no dia 7 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e da visita aos polacos, no dia 11, e aos italianos, em Milão, a 17 de novembro.

