Reino Unido aconselha turistas britânicos a evitar zona de fogos no Algarve

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido emitiu na quarta-feira um alerta a aconselhar os britânicos a não viajar para as zonas de Portugal afetadas pelos incêndios, como o Algarve, que continua esta qinta-feira válido.

“Para sua própria segurança, não é aconselhável viajar para as áreas afetadas pelos incêndios. Se já estiver na área, siga as instruções da polícia e das autoridades da proteção civil portuguesas”, lê-se no aviso colocado no “site” do ministério britânico (https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/portugal).

Na página, são indicados os contactos dos serviços consulares do Reino Unido em Portugal e recorda-se que cerca de 2,3 milhões de britânicos visitaram o país em 2016, de acordo com dados oficiais. O ‘site’ menciona concretamente o incêndio de Monchique, que deflagrou na sexta-feira, afetou os concelhos de Silves e Portimão e cujo fumo é visível das zonas de praias.

