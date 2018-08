Samsung anuncia novo Galaxy Note 9 e smartwatch. Veja as novidades

“O dispositivo móvel mais poderoso do mundo”. Esta quinta-feira, perante uma plateia cheia no Barclays Center em Brooklyn, Nova Iorque, DJ Koh, o presidente executivo da Samsung, anunciou o Note 9, o novo telemóvel com um grande ecrã de 6,4 polegadas da empresa que é a maior vendedora de smartphones do mundo. Uma semana antes do anúncio oficial, o equipamento já tinha sido divulgado “acidentalmente”, mas isso foi porque neste “Unpacked” a sul-coreana trouxe outras surpresas além do Note 9: novos smartwatches, acessórios e o videojogo Fortnite para Android em exclusivo em dispositivos da marca (no primeiro mês).

O novo Galaxy Note continua a manter a caneta digital, a S Pen, que o distingue de outros equipamentos no mercado. “É a razão principal para a compra da série Note”, explicou numa apresentação à imprensa um responsável da marca. Para mostrar como este acessório que se encaixa no próprio smartphone quando não está a ser utilizado é o “herói” deste equipamento, como afirmou um responsável da marca, a Samsung adicionou uma bateria própria que permite tirar fotografias e controlar o Note 9 apenas utilizando apenas S Pen até uma distância de 10 metros (uma opção útil para apresentações ou para se ver filmes do YouTube no sofá numa televisão ligada ao equipamento por cabo HDMI).

Em relação ao Note 8, a Samsung melhorou esta versão em quase todos os componentes. Além de uma bateria de quatro mil miliampéres (a maior da marca) que promete capacidade “para um dia inteiro”, o Note 9 vai ter duas versões, uma com 128 gb de memória interna e 6 gigabytes de RAM, e outra com 512 gigabytes de memória interna e 8 de RAM. É também no armazenamento que surge outra novidade, com a empresa a manter a expansão de memória por cartão mini SD, este modelo permite adicionar até mais um 1 terabyte de memória (sim, leu bem: 1 terabyte).

[Veja no vídeo as principais novidades do Note 9]

As câmaras traseiras também tiveram melhorias e, como o Galaxy S9 e S9+, adaptam-se à luz exterior com uma lente com dupla abertura para permitir uma boa qualidade de imagem até em ambientes mais escuros. Seguindo a tendência destes modelos e da concorrência, a Samsung adicionou aos Note a opção de a câmara reconhecer que objeto está a fotografar para, automaticamente, escolher qual o melhor modo para a fotografia. Segundo a marca, se a câmara “tiver um dedada” percebe e avisa o utilizador. É também ao pé da câmara que se encontra o sensor de impressões digitais, que agora está a meio da capa protetora, e um sensor de batimento cardíacos.

O ecrã AMOLED tem 6,4 polegadas e em termos de resistência o Note 9 promete também ser grande com uma classificação de resistência a poeiras e água IP68 (é das maiores atribuídas). Além disso, com ligações 4G de até 1,2 gigabytes por segundo e um sistema de arrefecimento 3 vezes maior do que o Note 8, o Note 9 é o smartphone mais rápido que a Samsung já fabricou, ultrapassando o Galaxy S9 e comparando-se a modelos topo de gama da concorrência como o Huawei P20 Pro.

À semelhança dos modelos de gama mais alta da Samsung, o Note 9 tem um modo desktop que permite ligar a um ecrã tornando-o num computador de secretária. Para incentivar os utilizadores a utilizar este modo, a empresa lançou também um novo acessório mais pequeno para, apenas com um cabo HDMI, transformar qualquer ecrã no ambiente de trabalho do Note 9 (e dá para ligar por Bluetooth um rato e teclado). O Galaxy Note chega a Portugal a 24 de agosto e vai começar com um preço inicial de 1.029,99 euros.

O primeiro Note foi lançado em 2011 e a diferença foi ter uma pequena caneta digital, como os antigos notepads, num mundo que já estava habituado a ecrãs tácteis. Passaram-se sete anos e, mesmo depois de, em 2016, o Note 7 ter sido retirado do mercado por, literalmente, explodir na cara dos utilizadores, a empresa conseguiu voltar conquistar a confiança dos utilizadores e continua a ter nestes modelos Note o topo de gama dos smartphones que fabrica. Tal é o sinal de que a Samsung recuperou do capítulo explosivo que o Note 9, depois de críticas (como a que o Observador fez) à falta da capacidade da bateria dos últimos modelos Galaxy S, tem como novidade a “bateria para um dia inteiro”, afirma a marca (o Note 8 tinha apenas 3,300 miliampéres).

Fortnite em exclusivo Android (para já) na Samsung

O conhecido videojogo para PC, que cativa milhões de jogadores em todo o mundo (e até influenciou celebrações de golos de jogadores da seleção francesa no Mundial de futebol) foi outra das novidades anunciadas no evento Unpacked. O Fortnite vai, finalmente, sair para Android (já está disponível para PC, consolas e iOS) e, pelo menos durante o primeiro mês, é exclusivo para o Note 9 e “dispositivos Galaxy” e novos tablets da Samsung. O objetivo é levar os fãs do videojogo a quererem comprar estes equipamento para jogar este título da Epic Games.

Segundo Tim Sweeney, o fundador da Epic Games, “o Note 9 traz uma revolução para se jogar em smartphones”, daí permtir que este dispositivo saia para Android em exclusivo neste equipamento.

O Fortnite é um jogo de estilo “Battle Royale”. 100 jogadores jogam uns contra os outros através da Internet com personagens numa ilha deserta que vai encolhendo. No final ganha quem sobreviver, como na série “Os jogos da Fome” que se inspirou no “Battle Royale”. O videojogo é gratuito para PC e iOS, mas os jogadores podem comprar itens para as personagens (são apenas estéticos, não influenciam o jogo). Este modelo de negócio leva a que seja dos videojogos com maior sucesso atualmente e dá bastante dinheiro à Epic Games: espera que, só em 2018, gere mais de mais 1,7 mil milhões de euros em receitas.

Galaxy Watch, o novo smartwatch da Samsung

Os rumores eram verdadeiros e a Samsung divulgou o novo Galaxy Watch, o smartwatch que vem substituir a gama de relógios inteligentes Gear S e Frontier. Com mais bateria e um ecrã renovado o Galaxy, é um equipamento, diz a marca, com durabilidade “de nível militar”.

O smartwatch é uma evolução dos atuais modelos que a marca tem no mercado. Para concorrer com a Apple, a Samsung vai ter também uma versão que funciona sem estar ligada ao telemóvel para, por exemplo, numa corrida, o utilizador poder fazer chamadas e responder a mensagens apenas com o dispositivo de pulso.

*O Observador viajou até Nova Iorque para acompanhar o evento Unpacked a convite da Samsung

Texto de Manuel Pestana Machado (Em Nova Iorque, EUA).

