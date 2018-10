Skripal. Segundo suspeito do ataque com novichok será um médico dos serviços militares russos

Já foi identificado o segundo suspeito do ataque ao ex-espião russo Sergei Skripal e à sua filha Yulia com o agente nervoso novichok. Segundo uma nova investigação do Bellingcat, o suspeito que se dizia ser “Alexandre Petrov” será, na verdade, Alexandre Yevgenievish Mishkin, um médico dos serviços secretos militares da Rússia.

De acordo com o website — que citou várias fontes próximas ao indivíduo, assim como cópias de documentos de identidade, incluindo uma cópia do seu passaporte — Alexandre Yevgenievish Mishkin nasceu a 13 de julho de 1979 em Loyga, na Rússia e estudou medicina numa academia militar, antes de iniciar recrutamento na Marinha russa. Em 2010, o suspeito terá ido para Moscovo, onde adquiriu o nome falso Alexander Petrov. Com essa identidade, viajou entre 2011 e 2018 por toda a Ucrânia.

No mês passado, o mesmo website já tinha avançado a identidade do primeiro suspeito: Ruslan Boshirov seria, afinal, o coronel Anatoliy Chepiga, um agente dos serviços militares da Rússia que foi condecorado com o prémio de “Herói da Federação Russa”, em 2014. Este prémio é atribuído pessoalmente pelo presidente da Rússia como forma de reconhecimento de serviços ao Estado e ao povo da Rússia através de um ato heróico.

No entanto, Vladimir Putin, tinha dito em agosto que os dois homens suspeitos eram meros turistas, “civis, sobre quem não há nada de especial ou criminoso”. Mas as autoridades britânicas não acreditam na história: os dois russos foram identificados e acusados pela polícia de conspiração e tentativa de homicídio de Sergei Skripal e da filha Yulia. Já nesta altura as autoridades acreditavam que os nomes dos dois suspeitos eram pseudónimos.

