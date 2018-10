Telemóveis e tablets de Luís Filipe Vieira terão sido apreendidos pela Polícia Judiciária

Os telemóveis e os dois tablets de Luís Filipe Vieira, presidente do SL Benfica, terão sido apreendidos pela Polícia Judiciária (PJ), no âmbito do caso dos emails, avançou esta segunda-feira o Correio da Manhã. A PJ terá feito uma cópia na íntegra dos dados dos aparelhos, incluindo fotografias, mensagens, áudio e até ficheiros que foram apagados anteriormente e vão poder ser recuperados.

Nos documentos a que o jornal teve acesso está uma certidão pedida pela procuradora-adjunta responsável pelo processo, onde é solicitado que os dados recolhidos no caso dos emails possam ser anexados ao processo do e-toupeira. Por ter sido obtida de forma legal — ao contrário do que aconteceu com os emails a que o FC Porto teve acesso e divulgou publicamente — esta informação poderá ser utilizada pelos investigadores numa eventual futura acusação no caso dos emails.

O processo e-toupeira investiga o envolvimento de dirigentes encarnados em alegados crimes de corrupção para favorecer o clube em termos desportivos, incluindo o caso da troca de correspondência eletrónica entre responsáveis do Benfica e ex-árbitros, que foi anexado a este processo.

